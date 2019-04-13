أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية، اليوم، ، تدشين حملة مكافحة الكوليرا بمديرية جبل حبشي في اليمن، بالتعاون مع شبكة (استجابة) للأعمال الإنسانية.

وقالت الأمين العام في الجمعية مها البرجس - في تصريح صحفي- إن جهود الجمعية في دعم القطاع الصحي، ومواجهة الأمراض المعدية في اليمن، ساهمت في التخفيف من معاناة المواطنين، ووضعت حدا لانتشار مرض الكوليرا هناك.

وأضافت البرجس أن القطاع الصحي كان من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة الأحداث في اليمن، مما انعكس مباشرة على حياة المواطنين، وانتشرت أمراض مثل الكوليرا، وحمى الضنك، وغير ذلك من أمراض معدية، وأشارت إلى أن الجمعية سارعت إلى تقديم الدعم العاجل، وتكثيف الجهود، لإنقاذ وحماية أبناء اليمن من مرض الكوليرا الخطير، موضحة أن المدير العام لمديرية جبل حبشي اليمتية فارس المليكي، أطلق نداءات عاجلة لمواجهة تحديات الكوليرا، التي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

ولفتت إلى ما أفاد به وكيل محافظة تعز اليمنية الدكتور عبدالحكيم عون، من أن وباء الكوليرا اجتاح محافظة تعز عموما، وخاصة مديرية جبل حبشي بصورة مخيفة في الآونة الأخيرة.

وأكدت البرجس أن جهود الجمعية لم تقتصر على تقديم الأدوية فقط، بل نظمت بالتنسيق والإشراف مع إدارة التثقيف والإعلام الصحي، ومكتب الصحة بمديرية جبل حبشي، دورة تثقيفية توعوية لثلاثين مشرفا ومتطوعا صحيا حول مخاطر وأعراض وباء الكوليرا وسبل الوقاية منها؛ للحد من انتشار هذا الوباء، بالإضافة إلى تزويد المكتب بالعلاجات العاجلة واللازمة ضمن إطار حملة مكافحة الكوليرا هناك.