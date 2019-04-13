دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة إياب النادي الأهلي وصن داونز، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على استاد برج العرب، بالإسكندرية.

وتستعرض "الوطن"، حظ لاعبي الأهلي وفق تشكيلهم أمام صن داونز، من خلال خدمة "حظك اليوم" وذلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

مدرب الأهلي

مارتن لاسارتي.. برج الحوت

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حراسة المرمى

محمد الشناوي.. برج القوس

الوضع الفلكي داعم، ومن المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة.

خط الدفاع

علي معلول.. برج الجدي

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط لتحقيق حلمك بالمستقبل، وترتب لخطوات جريئة، وإذا اكتشفت أمورًا خافية، لا تبالغ في ردة فعلك.

ياسر إبراهيم.. برج الدلو

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على شركاء العمل واهتم بما يقربك منهم.

أحمد فتحي.. برج العقرب

القمر في وضع معاكس، إذا واجهت بعض المقاومة، فعليك أن تصبر ليومين.

أيمن أشرف.. برج الحمل

تبدو اليوم ودودًا، وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

خط الوسط

حسام عاشور.. برج الحوت

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

عمرو السولية.. برج الحمل

تبدو اليوم ودودًا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

خط الهجوم

جونيور أجايي ورمضان صبحي.. برج الدلو

القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تقاوم رغبتك في التمرّد على شركاء العمل، واهتم بما يقربك منهم.

برج الجوزاء.. وليد أزارو

تستطيع اليوم أن تُعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

برج العذراء.. حسين الشحات

القمر في منزل الصحة السلبي، وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.