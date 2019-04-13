استعرض سفير مصر في ألمانيا الدكتور بدر عبدالعاطي، أهم الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

جاء ذلك خلال فعالية ثقافية وفنية استضافتها السفارة المصرية فى برلين يوم 10 أبريل الجاري حضرها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، على هامش مشاركته في منتدى برلين للطاقة.

وألقى الوزير شاكر كلمة خلال الحدث أشار فيها إلى الإنجازات غير المسبوقة في قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر بالتعاون مع ألمانيا من خلال شركة سيمنس والتي تم الانتهاء منها في أوقات قياسية، فضلاً عن المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والتى ستسمح لمصر مستقبلاً بتصدير الطاقة وكذا التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفالية تم تنظيمها من جانب السفارة المصرية وبالتعاون مع المكتب الثقافى التابع لها في برلين، وحضرها عضويّ مجلس النواب المصري الدكتور محمود حسين والنائب محمد السلاب خلال زيارتهما لبرلين، وعدد من نواب البوندستاج الألماني ورئيس الاتحاد الألماني للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن عدد من السفراء المعتمدين، وبحضور 150 مدعوا من رموز الجالية المصرية ومن المواطنين الألمان.

وقام الفنان المصري "ناصر قلادة" والفرقة المصاحبة له بعزف وغناء العديد من الأغانى المصرية المعروفة بتوزيع شرقي وغربي، مما نال إعجاب جميع الحاضرين.

وجاء تنظيم هذه الاحتفالية بمناسبة قرب الاحتفال بعيد تحرير سيناء وإيماناً بدور الموسيقى والفن فى التقريب بين الشعوب، وفي إطار التطور المتميز الذي تشهده العلاقات بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات.