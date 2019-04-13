بدأ بمسرح "الماركيه"، منذ قليل، العرض الخاص لمسرحية "الملك لير" بحضور أبطاله، ومنهم يحيي الفخرانى، فاروق الفيشاوي، نضال الشافعي، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، أيمن الشيوي، أحمد عزمي، أحمد فؤاد سليم، محمد فهيم، تامر كرم، محمد هاني، مجدي الهواري.

وبدأ المؤتمر الصحفي، بكلمة الفنان يحيي الفخراني، حيث قال إن أهم ما في المسرح الجمهور ومسرحية الملك لير حققت الكثير من الإيرادات في 3 أيام عرض فقط.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذى ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتاه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا، استنادا إلى أى منهن يحبونه أكثر.

وتتمادى الأختين الكبيرتين فى امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق، فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شىء، لكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذى كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.