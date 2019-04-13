يحيي الفخراني: قدمت "الملك لير" في القلعة بدون ديكور وسط حضور 5 آلاف

تذكر الفنان يحيى الفخراني، عرض مسرحية "الملك لير" في محكي القلعة، وقال إن العرض كان يحضره حوالي 5 آلاف، شخص بينهم الأطفال، مما أدى إلى الأصوات العالية، فضلًا عن الهواء الشديد أدى إلى "طيران" الديكور.

وقال "الفخراني" إنه كان ينوي إلغاء العرض وقتها، إذا تحدث أحد، لكن إذا تحدث أحد سيلغي العرض، ولكن كان العرض الذي عرض بدون ديكور كان من أنجح العروض التي قدمت.

قصة "الملك لير" تدور حول ملك بريطانيا الذي ينساق عقله تدريجيا إلى الجنون متأثرا بصدمته مما فعلتاه فيه ابنتاه، وكان الملك لير قد قرر أن يُقسم ملكه بين بناته الثلاثة الكبيرة جونريل والوسطى ريجان والصغرى كورديليا، استنادا إلى أي منهن يحبونه أكثر.

وتتمادى الأختين الكبيرتين في امتداح وتملق والدهما فيما تقوم ابنته الصغرى والمفضلة إليه كورديليا بالحديث بصدق، فيثور غضب الملك ويقوم بحرمانها من كل شيء، لكن يعجب بصدقها ملك فرنسا الذي كان تقدم لخطبتها ويقرر الزواج منها بالرغم من حرمانها من مُلك وثروات أبيها ملك إنجلترا وتتشابك وتتوالى أحداث المسرحية.