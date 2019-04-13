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تشغيل جهاز تركيب الإبر المشعة بمستشفى سوهاج الجامعي

تشغيل جهاز تركيب الإبر المشعة بمستشفى سوهاج الجامعي

تقرأ غدا.. "الوطن" تحاور اثنين من مدربي منتخبات أمم أفريقيا

تقرأ غدا.. "الوطن" تحاور اثنين من مدربي منتخبات أمم أفريقيا

سوزان وجمال مبارك يشاركان في عزاء زوجة أحمد فتحي سرور

سوزان وجمال مبارك يشاركان في عزاء زوجة أحمد فتحي سرور

يحيي الفخراني: قدمت "الملك لير" في القلعة بدون ديكور وسط حضور 5 آلاف

يحيي الفخراني: قدمت "الملك لير" في القلعة بدون ديكور وسط حضور 5 آلاف

"يُدير المباريات على هواه".. بكاري جساما و"ظُلم" الأهلي مسلسل مستمر

"يُدير المباريات على هواه".. بكاري جساما و"ظُلم" الأهلي مسلسل مستمر

لقاء توعوي للعاملين بـ"مياه الفيوم" بشأن التعديلات الدستورية

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متطوعون يسجلون مناهج المكفوفين من ابتدائي لثانوي.. وكفافي: نفكر للأزهري

متطوعون يسجلون مناهج المكفوفين من ابتدائي لثانوي.. وكفافي: نفكر للأزهري

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"الوطن" داخل منزل إمام الهرم.. وجاره عن طريقة موته: "تمناها ونالها"

"الوطن" داخل منزل إمام الهرم.. وجاره عن طريقة موته: "تمناها ونالها"

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