وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لجمهور النادي الأهلي، بعدما دعم الفريق في مباراة اليوم، أمام صن داونز بالرغم في إياب دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا بالرغم من خسارة الفريق بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب.

وقال موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أحيي الفريق وجمهوره، والجمهور ميزعلش، البطولة ضاعت مش مهم".

وأضاف: "وداعًا دوري الأبطال، إيه المشكلة؟! عندنا منها 8، إحنا عنينا على الدوري، مش مهم دوري الأبطال".

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، وخسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.