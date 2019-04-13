قبل أيام من النطق بالحكم على الراهبين المتهمين بجريمة قتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير أبومقار، فى 24 أبريل الحالى، زار البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الدير فى وادى النطرون، أمس، والتقى بمجمع رهبان الدير، وألقى عليهم كلمة روحية. وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا أجرى لقاءات فردية مع بعض الرهبان.

وتأتى زيارة البابا إلى الدير، فى ظل متابعته له بعد إخضاعه لإشرافه المباشر، بعد حادث مقتل الأنبا إبيفانيوس على يد راهبين بالدير فى نهاية يوليو الماضى، وهما الراهب أشعياء المقارى، الذى تم تجريده من الرهبنة، والراهب فلتاؤس المقارى الذى ما زال يحمل الصفة الرهبانية، واللذين أحالت محكمة الجنايات أوراقهما إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع رأيه فى إعدامهما.

"راهب": البابا لم يتطرق لاختيار خليفة الأنبا إبيفانيوس.. وحدثنا عن الحياة الرهبانية

وقال أحد الرهبان الكبار داخل الدير، لـ«الوطن»، إن لقاء البابا لم يتطرق إلى رسامة أو اختيار رئيس جديد للدير، كما لم يتطرق إلى قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس، كما أن الحوار دار حول ضبط الحياة الرهبانية والتعرّف على الأوضاع داخل الدير، وأمور خاصة ببعض الرهبان، وذلك فى ظل الزيارات المتتالية للبابا منذ توليه رئاسة الدير بشكل مباشر بعد مقتل الأنبا إبيفانيوس.

من جهة أخرى، يعقد البابا تواضروس، مساء الأربعاء المقبل، لقاءً مع الشباب القبطى بالإسكندرية، خلال عظته الأسبوعية التى سيلقيها بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل.