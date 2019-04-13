يعقد سامح شكري وزير الخارجية، غدًا، جلستي مباحثات منفصلتين مع كل من وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ونظيره البولندي باتسيك تشابوتوفيتش، الذين يزوران القاهرة.

ومن المنتظر أن تتناول مباحثات شكري ونظيره الكونغولي، خلال اللقاء الذى يعقد بـ"قصر التحرير"، العلاقات بين مصر والكونغو وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في القارة لاسيما في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.

وسيتناول وزير الخارجية مع نظيره البولندي، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعظيمها في مختلف المجالات بخلاف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد شكري ونظيره البولندي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما.