انتقد الإعلامي أحمد موسى، أداء أحمد عبده، معلق مباراة النادي الأهلي وصن داونز، والتي انتهت بفوز الأول بهدف نظيف.

وتساءل خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عما إذا كانت هذه المباراة الأولى التي علق عليها أحمد عبده، في إشارة إلى عدم إجادته التعليق على المباراة: "هل دي أول مرة يعلق على كورة؟! هل علق على ماتشات قبل كده ولا لأ؟! يعني بتوع BEIN جابوه عشان يضايقونا؟! لكن مش هيقدروا يضايقونا في كأس الأمم الأفريقية".

وتابع: "كان لازم يجيبوا معلق على مستوى المباراة، وهم عندهم معلقين، حتى لو ساعات بيتحيزوا ضدنا".

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، وذلك بعدما خسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.