استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، تعرض اللاعب الدولي محمد صلاح لهتافات عنصرية من قبل مشجعي نادي تشيلسي الإنجليزي، تم تصويرها في مقطع فيديو وترويجها على مواقع التواصل، والتي وصفوه فيها بالإرهابي.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على قناة "ON E"، أن قرار نادي تشيلسي بمنع 3 مشجعين من دخول المباريات بعد هتافهم ضد محمد صلاح، قرار جيد للغاية، موضحًا أن الأمر لم يعد يخص صلاح فقط، بل الهتافات كانت ضد الإسلام ككل.

وأصدر نادي ليفربول بيانا استنكر فيه ما جاء بالفيديو، مشيدا بموقف إدارة نادي تشيلسي التي اتخذت إجراءات صارمة ضد المشجعين بشكل سريع.