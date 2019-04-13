احتجزت المحكمة العليا بإسبانيا، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الفنزويلية، هوجو كارفاجال، ريثما يصدر قرار بشأن طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، وقال متحدث باسم المحكمة - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" اليوم السبت - إن كارفاجال نفى، خلال جلسة استماع، صلته بعصابات الاتجار بالمخدرات وبالجماعة الكولومبية المتمردة المعروفة اختصارًا بـ "فارك"، مشيرًا إلى أن المسئول السابق طعن في إمكانية تسليمه للولايات المتحدة.

وكانت الشرطة الإسبانية قد اعتقلت كارفاجال أمس الجمعة - والذي كان حليفًا مقربًا من الرئيس الفنزويلي السابق، هوجو تشافيز، وذلك بناء على مذكرة توقيف من جانب الولايات المتحدة بتهمة تهريب المخدرات، كما صرح مسئول بالإدارة الأمريكية لوسائل الإعلام في وقت سابق بأن لدى كارفاجال معلومات متاحة بشأن الرئيس االفنزويلي الحالي، نيكولاس مادورو، وأنه يرغب في التعاون.ويزعم فريق ادعاء في مدينة نيويورك الأمريكية أن كارفاجال استغل منصبه الكبير في تنظيم عملية تهريب نحو 5600 كيلوجرام من الكوكايين من فنزويلا إلى المكسيك عام 2006.