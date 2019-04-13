حذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغاني شهزاد أريوبي، اليوم السبت من أن وزارته ستحظر منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في أفغانستان ما لم تراع سياسات الحكومة الأفغانية خلال الأشهر الستة القادمة.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية عن أريوبي قوله -في مؤتمر صحفي- إن الوزراة ستوجه خطابا رسميا إلى شركة "فيس بوك" من أجل تنظيم أنشطة منصة "فيس بوك" في أفغانستان، موضحا أن الوزارة ستطلب على وجه التحديد تعاون "فيس بوك" في حجب الحسابات المزيفة وغير معروفة الهوية التي تؤدي إلى خلق الاضطرابات بين مستخدمي المنصة في البلاد.

وأشارت"خامة برس"، إلى أن التحذير بحظر "فيس بوك" المحتمل في أفغانستان يأتي بعد أيام من حملة ضخمة أطلقها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على منصتي "فيس بوك" و"تويتر"، ضد جهاز تنظيم الاتصالات الأفغاني احتجاجا على تدني مستوى خدمات الاتصالات والإنترنت في البلاد، وأكد الوزير أن الحكومة ستتابع الحملة بجدية.