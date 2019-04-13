اختتمت، اليوم، فعاليات أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بالنقطة الطبية بوادي الرملة التابع لمدينة أبوزنيمة، بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 130 حالة مرضية مختلفة وصرف العلاج وكل المستلزمات الطبية اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن إدارة القوافل العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية ستتجه، الثلاثاء المقبل، للوحدة الصحية بوادي مندر بشرم الشيخ وستستمر على مدار يومين، لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح أن القافلة تضم عدة تخصصات طبية منها، الأطفال والجراحة والأسنان والباطنة والجلدية والنساء والتوليد وعيادة تنظيم الأسرة والمعمل وصيدلية، لصرف الدواء، في إطار خطة المديرية بالوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجا.