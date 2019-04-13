أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم السبت، القسم أمام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي.وكان البرهان، أعلن في وقت سابق اليوم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه الذين تم تعيينهم اليوم بموجب المرسوم الدستوري رقم 7، وذلك بحضور مولانا عبد المجيد إدريس رئيس القضاء.

وجاءت أسماء المجلس على النحو التالي :

- الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا، بموجب المرسوم الدستوري رقم 3 لسنة 2019.

- الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، نائبا للرئيس بموجب المرسوم الدستوري رقم 6 لسنة 2019.

- الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو، عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

- الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ، عضوا.

- الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل، عضوا.

- الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي، عضوا.

- الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب، عضوا.

- الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، عضوا.

- الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد، عضوا.

- اللواء بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، عضوا.

وأدى نائب رئيس المجلس الفريق محمد حمدان دقلو موسى القسم عقب تكليفه بمنصبه.