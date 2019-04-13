قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يُطالب في كل مقابلة معه أن يتم تصنيع التابلت في مصر، موضحًا أن مصر تسعى جاهدة لتصنيع التابلت داخل البلاد وبأيادي مصرية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "مش بس بنسعى لتجميع التابلت في مصر ، بل عاوزين نصنعه بأيدي مصرية كاملة"، موضحًا أن عددًا من الشركات العالمية قاموا بزيارة مصانع الإنتاج الحربي.

وتابع: "الرئيس السيسي قال التابلت ده هنشتريه أول مرة بس بعد كده نصنعه، وكمان نسعى لتكون هناك فصول متنقلة في مصر، بمعنى أن تكون هناك فصول سهلة التجميع، من أجل توفير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء هذه الفصول، وكذلك تخفيف التكدس الطلابي".