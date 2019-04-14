"المنظمة العربية" تحذر من استمرار الانقسام الفلسطيني: خطر على القضية

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، انتهاء زيارتها الميدانية إلى قطاع غزة، حيث عقد الفريق سلسلة لقاءات مع قيادات حركة حقوق الإنسان وشخصيات عامة تمثل قطاع العدالة والمجتمع المدني، وشملت المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان والمرأة وكتاب صحفيين وإعلاميين بارزين.

كما زار الوفد المنطقة الصناعية "بيديكو" واطلع على الافتقاد لمقومات الإنتاج الصناعي الضروري لسد احتياجات التشغيل ومعالجة أزمة البطالة، والتقى الوفد مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حيث ناقش حالة حقوق الانسان في فلسطين المحتلة.

وناقش الوفد التدابير التقييدية التي تمارسها السلطات الأمنية في القطاع على حرية التجمع والتعبير، وخاصة الاعتداءات الأمنية التي وقعت على مظاهرات "بدنا نعيش" بما في ذلك الاعتداء على عاملين في حقوق الإنسان، واستمع الوفد إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات للتحقيق والمحاسبة، مؤكدا على توقعاته بتلقي نتائج التحقيق خلال الشهر الجاري.

واستقبل الوفد بمقر إقامته ثلاثة وفود تضم قيادات الهيئة العليا لمسيرات العودة، والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) التي حصلت مؤخرا على عضوية شبكة المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشبكة المنظمة، واتحاد المراكز الثقافية.

وقالت المنظمة إن الوفد التقى مسؤولي معبر رفح على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب المصري، وناقش مع الطرفين الأفكار المتعلقة بمعالجة معوقات رحلات السفر والعودة، بالتوازي مع تلبية احتياجات فرض الأمن في شمالي سيناء.

وأكدت المنظمة عملها على دعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعلى ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال والذي يعتبر عقابًا جماعيًا يحظره القانون الدولي.

وأكدت المنظمة رفضها التام لما يتم تداوله حول ما يسمى "صفقة القرن" التي تحقق مخططات الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، والرفض القاطع لكل ما يتعارض مع القانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وأدانت صراع المحاور الإقليمية الذي يوفر فضاءً للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، كما ثمنت موقف دولة فلسطين الرافض لصفقة القرن وجهودها، لاسيما الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وحذرت المنظمة من مخاطر استمرار الانقسام الفلسطيني، وأثره الفادح على حركة التضامن العالمي مع الحقوق الفلسطينية، مطالبة بتنفيذ ما توافق عليه الأشقاء ولاسيما تمكين الحكومة في غزة ووقف كل الإجراءات التي رافقت سنوات الانقسام والتي كان ضحيتها المواطنون.