ينطلق الملتقى الخامس للمسؤولية المجتمعية، وخلق فرص عمل فعالة للشباب في مصر، الاثنين المقبل، ويستمر لمدة يومين بالتعاون بين الأطراف الأربعة، مؤسسة "بيبسيكو مصر"، واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس الثقافي البريطاني، وجمعية التطوير والتنمية، ومؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية.

وأكد محمد شلباية، الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس ادارة مؤسسة "بيبسيكو مصر"، أن الملتقى يهدف في نسخته الخامسة إلى توحيد جهود القطاع الخاص والعام ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز التكامل بين اهداف الشركات، وخطط الحكومة واحتياجات المجتمع الفعلية لتحقيق التنمية من خلال مبادارت مجتمعية فعالة.

وأوضح أن الملتقى سيشهد عقد حلقة نقاشية بعنوان "خلق شراكات فعالة لتوظيف الشباب" بمشاركة عدد كبير من الشخصيات البارزة في الصناعة والمؤسسات التنموية.