شهدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم، الذي نظمته مديرية التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية الأورمان، مساء اليوم، بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر.

حضر الاحتفال اللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، وحسام عبدالغفار، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمود أبوزهرة، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأعربت المحافظ عن سعادتها البالغة بتواجدها في احتفالية "يوم اليتيم"، مؤكدة أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الدعم الكامل لهم، فهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وكذلك مساندتها لجميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل من أجلهم.

وأشارت المحافظ إلى أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، لنشر روح المحبة والألفة والتسامح بين الجميع لافتة إلى أن رعاية وكفالة اليتيم هى مسئولية كافة أفراد المجتمع لزرع قيم المسئولية لدى أبنائنا تجاه أقرانهم الأيتام.

وكرمت المحافظ 10 من الأطفال المتفوقين علميا ورياضيا، وكذلك تكريم 22 من الأمهات المثاليات، اللاتي ضحين من أجل أبنائهن، كما شهدت أيضا حفل زفاف جماعى للعرائس الأيتام، إذ تقدمت المحافظ لهم بالتهنئة وسلمتهم شيكات مساعدة الزواج.

وخلال الاحتفالية، التي تخللها عدد من الفقرات الغنائية والفنية، كرمت المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي، كما تبادلت وممثل جمعية الأورمان الدروع، تقديرا لجهودهما المبذولة في خدمة المجتمع.