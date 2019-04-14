قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمتحدث باسم الوزارة ، إن "أطلس الأوقاف" يعتبر موسوعة من الممكن دخولها موسوعة جينيس، حيث إن فكرته ترجع إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث شاهد الأوراق المبعثرة في الوزارة، والتي تمثل حججًا ووقفيات لأناس صالحين تقادم عليها الزمن وكانت مهدرة، وفكر في تجميعها.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه كان هناك من قبل عددان لأطلس الأوقاف تم إصدارهما في عام 1924 لما قبل ذلك من وقفيات وحجج، مؤكدًا أن الأطلس الجديد تم عمله بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية ووزارة الاتصالات والأوقاف، ليكون عملًا تقنيًّا محدثًا بأفضل التقنيات.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن إطلاق "أطلس الأوقاف" استغرق عامَين لتجميع الأوراق والمساحات والحجج، لإعادة قراءتها ورفع رقم مساحي حقيقي، ليكون ذاكرة للأوقاف ومصر.