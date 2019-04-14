قال كريم محمد أحد طلاب كلية التربية جامعة الأزهر، وأحد طلاب واقعة خلع البناطيل بالمدرج، إن الدكتور إمام رمضان صاحب واقعة إجبار طالبين على خلع البناطيل، أخرجه أمام زملائه وطلب منه أن يقف أمامهم دون أن يعلم ما يرغب فيه.

وأضاف الطالب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري على شاشة "dmc"، أنه عندما علم بما يرغب فيه أستاذه رفض أن ينفذ ما يرغب فيه، "وأنا رفضت قالي هرفدك وهات كارنيهك، وبعدين طلب من زميل آخر اسمه مصطفى إنه يقلع بنطلونه".

وتابع: "إزاي يبقى عايز يوصل رسالة لطالب ويهينه، مينفعش إنه عشان يعلمني يهيني".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثار جدلا كبيرا، بعدما طلب الدكتور إمام رمضان إمام، أستاذ العقيدة بكلية التربية بجامعة الأزهر، من طلابه متطوعا لتنفيذ ما يأمره به، مقابل منحه "امتياز" في مادته، وفي حال رفض سيرسب، حتى تقدم طالبان قبل أن يعرفا الأمر، وفوجئا بطلبه "خلع البنطلون".