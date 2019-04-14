وصل مطار القاهرة الدولي قبل قليل، وزير خارجية بولندا باتسيك تشابوتوفيتش، في زيارة للقاهرة يلتقي خلالهما السفير سامح شكري وزير الخارجية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية البولندي وصل على متن رحلة الخطوط التركية القادمة من أسطنبول، وتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

ويلتقي وزير الخارجية سامح شكري، نظيره البولندي باتسيك تشابوتوفيتش، حيث يتباحثان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعظيمها في مختلف المجالات بخلاف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يعقد شكري ونظيره البولندي مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام مباحثاتهما.