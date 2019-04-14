قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة في تواصل دائم مع المصريين المقيمين في السودان فور تطور الأحداث هناك التي طرأت هناك.

وأضاف "حافظ" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والمذاع على فضائية "CBC"، أن الدولة ترحّب بعودة المواطنين المصريين المقيمين هناك بعد متابعة أوضاعهم "واجبنا التعامل مع جميع أمور الجاليات المصرية بالخارج"، موضحا أن القطاع القنصلي بالوزارة يقوم بشكل دوري باتصالات مكثفة للسفارة المصرية في الخرطوم لمتابعة كل ما يستجد هناك وتقوم بتسوية أوضاعهم.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الوضع في السودان والتطورات هناك صعبة وهو ما دفع الدولة السودانية لاتخاذ قرار بإغلاق المنافذ البرية هناك.