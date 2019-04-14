سهر الدماطي: السيسي يولي المرأة أهمية خاصة

قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استحدث عددا من الأشياء لم تكن موجودة للسيدات على مر السنوات الماضية مثل إنشاء صندوق التكافل العائلي، الذي يكفل المرأة، خاصة خلال وجود قضايا ونزاعات أسرية تأخذ وقتا طويلا حتى يتم البت فيها "الست في الوقت ده مبيبقاش عندها حد يشيلها".

وأضافت الدماطي خلال استضافتها ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والمذاع على فضائية "CBC" أن تلك المبادرة غير مسبوقة "جميلة جدا ويشكر فخامة الرئيس عليها".

وأوضحت أن تمكين المرأة يجب أن يتم على مجموعة من المستويات لتحقيق النمو الاقتصادي مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعليم وتثقيف المرأة في التعامل مع الجهاز المصرفي أو الجهات المالية بالدولة على مستوى القروض أو الودائع والشهادات.