الأهلي ومان يونايتد وناهد شريف.. الأكثر بحثا على جوجل

تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر موقع البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، وجاءت كالتالي:

ماتش الأهلي

خيم الحزن الكبير على جميع لاعبي الأهلي، والجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، عقب الخروج من الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد الخسارة في الذهاب أمام صن داونز بخماسية بيضاء، والانتصار إيايًا بهدف نظيف.

بالفيديو الحزن يخيم على لاعبي الأهلي والجهاز الفني بعد الخروج الأفريقي

وما أشبه الليلة بالبارحة، تشابهت العديد من المشاهد لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وكان العامل المشترك خلالهم العملاق الجنوب أفريقين صن داونز والذي استطاع الإطاحة بالمارد الأحمر هذا العام، بالإضافة إلى انتزاعه لقب البطولة أمام الفارس الأبيض عام 2016 في المباراة النهائية.

صن داونز يذبح الأهلي بسكينة الزمالك.. و10 مشاهد تكشف القصة الكاملة

ودع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

المصائب لا تأتي فرادى الأهلي يودع دوري الأبطال.. وصدارة الدوري مهددة أمام بيراميدز

مان يونايتد ضد وست هام

خطف مانشستر يونايتد انتصارًا صعبًا وثمينًا من نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

بالفيديو.. مانشستر يونايتد يخطف انتصارًا ثمينًا من وست هام

ناهد شريف

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورا ومقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" برفقة ابنة الفنانة الراحلة ناهد شريف، وهي تزور قبر والدتها لإحياء ذكرى وفاتها.

بالفيديو والصور بكاء ابنة ناهد شريف أثناء زيارتها قبر والدتها

واقعة جامعة الأزهر

واقعة شغلت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو لأستاذ في كلية تربية جامعة الأزهر، وهو يجبر الطلاب على خلع "البنطلونات"، أمام زملائهم وسط المحاضرة.

أستاذ جامعة الأزهر صاحب واقعة "خلع البنطلونات": كنت بعلم طلابي الحياء