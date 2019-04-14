مخرجا "معجزة البقاء" يكشفان كواليس الفيلم في مهرجان الإسماعيلية

أقيمت ندوة للفيلم المصري "معجزة البقاء" للمخرجين حسن صالح ونّي وهبة الحسيني، مساء السبت، ضمن فعاليات الدورة الـ21 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وأدارها الكاتب الصحفي إسلام عمر.

وقال المخرج حسن صالح إنه يهدي الفيلم إلى روح المخرج والكاتب محمد حسان عاشور بحكم أن هذا الفيلم كان آخر أعماله الفنية.

وعن فكرة الفيلم تحدث "ونّي" قائلاً: "كنت أجلس ذات يوم بأحد المقاهي عام 2004، ورأيت سيدة ترتدي ملابس غريبة وعلى يديها وشم، وتبدو أنها من بيئة مختلفة فتحدثت إليها وعرضت عليها أن أتحدث معها وأقوم بتصويرها، ولكنها رفضت".

وأضاف: "ظلّت الفكرة في ذهني لتصوير فيلم عن هذه الفئة من المجتمع، والتي يطلق عليها (الغجر) إلى أن طرحت الفكرة على قناة (الغد) الذين رحبوا بالفكرة وبالفعل وجدت بعض الأشخاص الذين وافقوا على التصوير".

وتابع: "استطعت أن أصل إلى مجموعات في محافظات كالبحيرة وكان لديهم الشغف للحديث أمام الكاميرا بعكس مجموعات أخرى".