"الأوقاف" عن تبرع قبطي بأرض لتحفيظ القرآن: "روح لا توجد إلا في مصر"

قال الشيخ جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف، إن مواطناً قبطياً تبرّع بقطعة أرض، لإنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن في محافظة البحيرة، لتكون الأكبر في المحافظة على مساحة 150 متراً مربعاً.

وأضاف طايع خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن ذلك المواطن تبرع بتلك الأرض لتوسيع مدرسة قرآنية، بعدما وجد عدد دارسي القرآن نحو ألفين ما دفعه للتبرع بتلك الأرض لتوسعة المدرسة.

وتابع: "تلك الروح لا توجد إلا في مصر، وهي روح الوحدة وطنية التي لا تفرق بين دين وآخر أو نوع وجنس، وذلك شعور نبيل وطيب".