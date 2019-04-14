حالة الطقس اليوم الأحد 14 - 4 - 2019 في مصر والدول العربية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبروده ليلا.

وأضاف بيان للهيئة، اليوم، عبر "فيس بوك"، تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الشرق.

درجات الحرارة في مصر:

القاهرة 19 28

طنطا 17 27

الإسكندرية 16 24

مطروح 16 24

بورسعيد 18 22

دمياط 18 21

الإسماعيلية 19 29

السويس 18 27

شرم الشيخ 21 32

طابا 15 29

درجات في بعض المدن العربية

مكة 22 34

المدينة 20 31

الرياض 16 27

أبوظبي 22 27

الدوحة 21 29

الكويت 17 32

دمشق 08 27

القدس 12 24

غزة 14 24