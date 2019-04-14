قدم الفنان أحمد أمين، سلسلة من العروض المسرحية، خلال الخمسة أسابيع الماضية على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عدة قضايا تتعلق بسلوكيات المصريين والمتغيرات التي طرأت على المجتمع، بمشاركة مجموعة من الممثلين الشباب وخريجي معهد الفنون المسرحية وعدد من مسارح الجامعات، على النحو التالي:

الزفر للإنتاج الفني

تناولت أولى حلقات المسرحية سعي المعلم "الزفر" وهو شخص بلطجي لإنتاج أفلام لغسيل أمواله والتي يقوم من خلالها بالتجارة في أشياء غير مشروعة وهو ما دفعه لإنتاج الأفلام والتمثيل بها حتى ينجح في التهرب من الجهات الرقابية التي تراقب على أمواله ومصادرها في جو فكاهي مضحك أعجب المشاهدين.

ورينا شطارتك

تدور أحداث هذا العرض حول الصعوبات التي قد يواجهها الشباب بسبب تكاليف الزواج، وفيها جسد أمين ثلاث شخصيات منها "صنايعي سوري" وهي الشخصية التي قدمها للمرة الأولى، برفقة مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة.

تعاليلي يا بطة

ناقشت أحداث الحلقة الثالثة من مسرحية أمين وشركاه قضايا الزواج بطريقة ساخرة، مع عرض أغرب المواقف التي قد تحدث بين الأزواج بداية من يوم الخطوبة وحتى بعد الزواج مع السخرية والمشاركين معه بالمطالب الزوجية المادية، ومعاناة الزوج مع الزوجة بطريقة كوميدية.

مسرحية شيطانكو

تناولت مسرحية "شيطانكو" بمساعدة مجموعة من النجوم الشباب في العرض لأدوار الشياطين، بطريقة ساخرة وكوميدية سبل إغواء الشيطان لبني آدم بطرق عديده ومختلفة واكبت العصر الحديث بكثير من المواقف التي قد يقع بها الكثيرون جراء وسوسة الشياطين لهم.

مسرحية المرجيحة

تحدثت مسرحية "المرجيحة" عن الأم والجمل المتكررة والنصائح التي تقدمها كل أم مصرية لأبنائها وردود فعل متعارف عليها بينهم منذ سنوات عدة وممتدة حتى الآن والتي عرفها أمين في المسرحية بـ"ردود الأكلاشيهية"، وجسدت الفنانة عارفة عبدالرسول دور والدة أحمد أمين، في العرض.

جدير بالذكر أنه جرى عرض ثماني مسرحيات من "أمين وشركاه" على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالسادس من أكتوبر، وتقام يومي الخميس والجمعة كل أسبوع.