أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، رفع أسعار البنزين بداية من اليوم الأحد الموافق 14 أبريل.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أسعار البنزين المحدّثة وستكون على النحو الآتي:

(بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي (أبريل- يونيو 2019).

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري (يناير - مارس 2019) هي (بنزين 91 : 1.37 ريال لكل لتر)، و(بنزين 95 : 2.02 ريال لكل لتر)، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة قِبَل الحكومة.

وأفادت أرامكو السعودية أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.