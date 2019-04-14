مصرع سائق وإصابة تباع في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي سائق مصرعه وأصيب تباع، إثر انقلاب سيارة نقل، السبت، على الطريق الصحراوي الغربي، دائرة مركز جهينة بمحافظة سوهاج.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي، انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "ي ر ج 3125 نقل"، قيادة "أحمد. ج. ا. ج"، 35 سنة، سائق، ويقيم بدائرة قسم أول أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة "عبده. ج. م"، 15 عاما، تباع ويقيم بذات الناحية باشتباه نزيف بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.