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يحدث اليوم| استكمال محاكمة مرسي.. وطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

يحدث اليوم| استكمال محاكمة مرسي.. وطرح أذون خزانة بـ17 مليار جنيه

السيسي يتفقد محور روض الفرج فجر اليوم

السيسي يتفقد محور روض الفرج فجر اليوم

مصرع سائق وإصابة تباع في انقلاب سيارة بسوهاج

مصرع سائق وإصابة تباع في انقلاب سيارة بسوهاج

17 وزيرا في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة.. اليوم

17 وزيرا في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة.. اليوم

صندوق النقد والبنك الدولي يختتمان اجتماعاتهما في أجواء من التفاؤل

صندوق النقد والبنك الدولي يختتمان اجتماعاتهما في أجواء من التفاؤل

"المهندسين الاستشاريين" تعقد "الاستثمار في الرأسمال البشري".. الثلاثاء

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صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

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مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

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"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

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