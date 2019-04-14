أصيب موظف وسائق وركاب، في تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة على طريق (إطسا - الغرق)، أمام عزبة الضو وهو طريق فرعي ذو اتجاهين بمركز إطسا، ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي للعلاج.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بوقوع حادث تصادم وإصابة مواطنين على طريق (إطسا - الغرق) أمام عزبة الضو، وهو طريق فرعي ذو اتجاهين بمركز إطسا.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أنّه وقع بين السيارة رقم 3264 ف ج س ملاكي ماركة نوبيرا، قيادة "سعيد ع. ا" (52 عاما) موظف في الشؤون الاجتماعية، ومصاب بكسر في الذراع، والسيارة رقم 2945 ف ل ر، أجرة قيادة "عمر ش. ص" (28 عاما)، سائق، مصاب بكدمة في الصدر، وبرفقته عدد من الركاب مصابين بكدمات متفرقة، وذلك بسبب السرعة الزائدة للسيارة الأولى خلال دورانها، ما أدى لاصطدامها بالسيارة الثانية.

ونقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وأجريت لهم الإسعافات الأولية اللازمة، وأُزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور والتحفظ على السيارتين، وتحرر محضر بالواقعة برقم 7568 لسنة 2019م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.