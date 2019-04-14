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أورمان المنوفية : توزيع مساعدات مالية بقيمة 612 ألف جنيه

أورمان المنوفية : توزيع مساعدات مالية بقيمة 612 ألف جنيه

طيارون أجانب يقودون طائرات في غارات على مواقع ليبية

طيارون أجانب يقودون طائرات في غارات على مواقع ليبية

عاجل| طائرة لميليشيات طرابلس تستهدف موقعا للجيش الوطني الليبي

عاجل| طائرة لميليشيات طرابلس تستهدف موقعا للجيش الوطني الليبي

المرور: كثافات كبيرة في الذروة الصباحية

المرور: كثافات كبيرة في الذروة الصباحية

"التخطيط" و"العدل" تفتتحان مقر قسم طب شرعي ميداني في الأقصر

"التخطيط" و"العدل" تفتتحان مقر قسم طب شرعي ميداني في الأقصر

قتيل و3 مصابين بالهجوم المسلح على ملهى ليلي في أستراليا

قتيل و3 مصابين بالهجوم المسلح على ملهى ليلي في أستراليا

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بدلا من الطوابير.. تعرف على 90 خدمة حكومية إلكترونية بضغطة واحدة

متطوعون يسجلون مناهج المكفوفين من ابتدائي لثانوي.. وكفافي: نفكر للأزهري

متطوعون يسجلون مناهج المكفوفين من ابتدائي لثانوي.. وكفافي: نفكر للأزهري

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

صور نادرة من عقد قران محمود الجندي وعبلة كامل

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

أواني نذر ومكحلة ولوحة كتابة.. مقتنيات مقبرة "خوى"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

مصور "أيقونة الثورات" يروي لـ"الوطن" كواليس صورة "التقطها القدر"

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

"صندوق النقد": مصر حققت نموا في الناتج المحلي بنسبة 5.5% خلال عامين

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