المرور: كثافات كبيرة في الذروة الصباحية

قال الرائد أحمد نورالدين مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، إنّ اليوم يشهد كثافات كبيرة في فترات الذروة الصباحية، وأنّ الطرق السريعة والصحراوية تعمل بشكل جيد، ولا توجد أي تأثيرات للحالة الجوية أو إعاقات مرورية على الطرق كافة.

وأضاف نورالدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي، على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الطريق الدائري يشهد الأحجام المرورية المعتادة، للقادم من الجيزة والمتجه لمناطق القاهرة الجديدة، والاتجاه المعاكس للقادم من القاهرة الجديدة، والمتجه للجيزة الحالة المرورية مطمئنة تماما.

ولفت مشرف غرفة الإدارة العامة للمرور، إلى أنّ القادم من محافظة القليوبية والمتجه لمدينة السلام يشهد كثافات بمناطق المرج، والاتجاه الآخر يعمل بشكل جيد، موضحا أنّ محور 26 يوليو يعمل بشكل جيد، والمتجه لمناطق القاهرة للشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر الحالة مطمئنة تماما، والاتجاه الآخر يعمل بشكل جيد، لافتا إلى وجود بعض الكثافات أسفل الدائري وحتى مناطق 15 مايو.

واستكمل نورالدين أنّ محور كوبري 6 أكتوبر يشهد كثافات في الاتجاهين، والمسطحات الأرضية بديلا أفضل للكوبري، ومناطق صلاح سالم تعمل بشكل جيد، لكن من الأفضل الابتعاد عن شارع الجامعة في الجيزة لازدحامه، ومناطق أحمد عرابي لوجود أعمال مترو الأنفاق.