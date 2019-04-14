"التخطيط" و"العدل" تفتتحان مقر قسم طب شرعي ميداني في الأقصر

افتتح المستشار خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل للطب الشرعي والخبراء، والمهندس أحمد كمال، مدير مشروعات بوزارة التخطيط، مقر قسم طب شرعي ميداني بمحافظة الأقصر، بعد ميكنة وتطوير الأعمال به، وذلك استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعدل، من أجل التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الافتتاح يأتي في إطار خطة عمل الوزارتين، وتهدف إلى تطبيق وتطوير منظومة فرض وإنفاذ القانون، وتعمل في الأساس على تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدة أن مصلحة الطب الشرعي تعد من الخدمات التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وأوضحت السعيد، في بيان لها، أن هذه المرحلة تشهد تنسيقًا أكبر وأكثر فاعلية بين الجهات وهو الأمر الذى يخدم في النهاية خطط الدولة التنموية.

كما أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط، أن ميكنة الخدمات الحكومية تسهم في رفع كفاءة تلك الخدمات، وإحكام الرقابة، وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من أجل جذب مزيد من الاستثمارات مما ينعكس على زيادة معدلات النمو.

من جهته، أشار المهندس أحمد كمال، إلى أن عدد أقسام الطب الشرعي التي تم ميكنتها وتطويرها حتى الآن وصل إلى 23 قسمًا للطب الشرعي بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، البحر الأحمر، بني سويف، القليوبية، والأقصر".

وكانت وزارتا التخطيط والعدل، قد افتتحتا منذ أيام مقر قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعي بمحافظة القليوبية بعد تطويره وميكنة دورة العمل الداخلية به، حيث شملت أعمال التطوير به إنشاء حجرة خوادم رئيسية وربطها بشبكة بيانات داخلية مستحدثة من أجل تحقيق السرعة والدقة في تداول البيانات والمعلومات، فضلًا عن العمل على تأمين المعلومات بها.