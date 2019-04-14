أورمان المنوفية : توزيع مساعدات مالية بقيمة 612 ألف جنيه

في إطار حرص اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية علي تحسين مستوي معيشة الأسر الفقيرة والأولي بالرعاية من محدودي الدخل وبالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمنوفية ، صرح عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية أنه تم توزيع مساعدات زواج و قروض حسنة وتسليم أكشاك خلال شهر أبريل الجاري للحالات المستحقة علي مستوي قري ومراكز المحافظة بإجمالي 612 ألف جنيه ، مؤكداُ علي أنه يتم تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولي بالرعاية .

حيث أوضح درغام أنه تم توزيع ( 23 ) قرض حسن بإجمالي 161 ألف جنيه قيمة القرض الواحد 7 ألآف جنيه علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذا تم تسليم ( 13 ) كشك شامل البضاعة والكهرباء وأجهزة الديب فريزر بإجمالي 269750 ألف جنيه بواقع 20 ألف و 750 جنيه للكشك الواحد ، وكذا توزيع ( 26 ) مساعدة زواج للأيتام بإجمالي 182 ألف جنيه بواقع 7 ألآف للحالة الواحدة .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالجهود التي تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم من خلال توفير الرعاية للفئات المستحقة ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.