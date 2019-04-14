أعلنت المنظمة العالمية للاجئين، إعادة 25 ألف إثيوبي من المملكة العربية السعودية خلال الـ18 شهرا الماضية، وأوضح ألمايهو سيف سلاسي مسؤول العلاقات العامة للمنظمة العالمية في إثيوبيا لوكالة الأنباء الاثيوبية، أنّ الخروج من البلد بطريقة غير قانونية يؤدي إلى الخطر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وقال سلاسي، إنّ المواطنين الذين يعودون إلى بلادهم يجب أنّ يستفيدوا من خلق فرص العمل في البلاد، وأنّ دعم البلدان المتطورة لعب دورا مهما رغم كون عملية إعادة التأهيل صعب جدا، إلا أنّه سيتم تقديم الدعم اللازم لتأهيلهم باستخدام سبل الدعم المختلفة.

وأضاف مسؤول العلاقات العامة للمنظمة العالمية في إثيوبيا، أنه لا ينبغي على المواطنين اللجوء إلى طرق غير قانونية، بحجة أنّها تغيّر حياتهم، وعليهم أنّ يدركوا الأضرار التي تسببها هذه الظاهرة على المجتمع.