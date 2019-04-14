أحالت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعاوى المقامة من أحمد مهران المحامي، بصفته وكيلا عن صحفيين من أعضاء نادي الزمالك، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة النادي بتجميد عضوية الصحفيين، والإقرار بصحة العضوية مع وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك، لهيئة المفوضين.

وحملت الدعاوى رقم 27079 و27094 لسنة 73 قضائية ضد رئيس نادي الزمالك، ووزير الشباب والرياضة بصفته والمسؤول عن اعتماد قرارات الجمعية العمومية للنادي.

وجاء موضوع الدعوى للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والإقرار بصحة العضوية، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار تجميد عضوية الصحفيين بنادي الزمالك.