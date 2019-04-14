استقبلت محافظة سوهاج، اليوم، فوجا سياحيا يضم 135 سائحا أجنبيا، لزيارة معالم المحافظة الأثرية.

وقال أسامة المصري، مدير عام إدارة السياحية بديوان عام المحافظة، إن الفوج وصل أمس على مرسى مدينة ناصر بسوهاج، لافتا أنهم قاموا بجولة حرة بمدينة سوهاج.

وأشار "المصري"، في بيان اليوم، إلى أنهم استضيفوا في حفل بجامعة سوهاج، وتوجهوا لزيارة معبد الملك سيتي الأول، والمعالم الأثرية بقرية عرابة أبيدوس بمركز البلينا.

يُذكر أن المحافظة استقبلت 25 فوجا سياحيا منذ فبراير الماضي، زار خلالها 1493 سائحا أجنبيا المناطق الأثرية بالمحافظة.