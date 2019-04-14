أطلق الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم، إشارة البدء لتنفيذ مبادرة "ازرع شجرة مثمرة" بمدرسة محمد متولي الشعراوي الإعدادية بنين ببنها، وتهدف إلى زراعة شجر ليمون وجوافة ويوسفي، ورافقه طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة أطلقت بالتعاون بين مديرية الزراعة ونقابة الزراعيين ومديرية التربية والتعليم ضمن مبادرة زراعة مليون ونصف شجرة على مستوى المدارس بالجمهورية منهم ألف شجرة خاصة بمدارس القليوبية بهدف تنمية وعي الطلاب بالأشجار المثمرة ودفع حركة التنمية الزراعية على أرض المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة واعدة وستعمم بجميع المصالح الحكومية، معربا عن دعمه لها مع توفير أي متطلبات لدعم وإنجاح الفكرة.