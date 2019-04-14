شنّت مديرية أمن الجيزة، حملات على البؤر الإجرامية في المحافظة، أسفرت عن ضبط 28 متهمًا في قضايا إتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.

وتبيّن من الفحص أنَّ المقبوض عليهم متهمون في قضايا تعاط وإتجار وحيازة مواد مخدرة، كما جرى ضبط أسلحة بيضاء وبندقيتين آليتين وبندقية خرطوش بحوزة المتهمين.

وجاءت الحملات المرورية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإزالة الإشغالات وتوفير سيولة الحركة المرورية، وتحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مدير الأمن العام.

كما حررت الإدارة العامة للمرور في الجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، 6 آلاف مخالفة مرورية، في حملات استهدفت نطاق المحافظة بالكامل.