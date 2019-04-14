"مسرحيات أردوغان".. فضائح الرئيس التركي عرض مستمر في انتخابات البلدية

لا تزال حالة الاضطراب والارتباك التي تعم أنحاء تركيا تسيطر على المشهد السياسي بعد إصرار الحزب الحاكم- حزب العدالة والتنمية- على عدم الاعتراف بخسارته في انتخابات "إسطنبول" المحلية والمطالبة أولًا، بإعادة فرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات الباطلة والمشكوك فيها، ومن ثم المطالبة بإعادة الانتخابات بالكامل، بعد أن تأكدت الهزيمة للمرة الثانية في إعادة الفرز لصالح مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو.

ودعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالب حزبه لإعادة إجراء الانتخابات بالكامل في إسطنبول، وهو ما يضيف المزيد من الغموض على المشهد السياسي التركي- بحسب ما تؤكد مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية.

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى أن القلق يتصاعد داخل المعارضة حول ما إذا كان حزب العدالة والتنمية سيتخلى عن قبضته على إسطنبول، للمرة الأولى منذ ربع قرن، إذا ما أكدت حصيلة الفرز النهائي فوز إمام أوغلو.

وأضافت: لقد دخل الرئيس التركي في المعركة، بتصريحه، أن هناك أدلة على عمليات تلاعب تشوب التصويت، مؤكدًا أنه يؤيد مطالبة حزبه بإلغاء مجلس الانتخابات نتائج إسطنبول، ونددت صحيفة قريبة من الحزب الحاكم بـ"انقلاب في صندوق الاقتراع"؛ وقالت أخرى إن هناك مكائد من قبل المتآمرين الدوليين وراء صعود إمام أوغلو المفاجئ.

ونقلت المجلة الأمريكية عن "إمام أوغلو" قوله، إن رد الفعل تجاه ما حدث هو أمر مرير، ويؤكد أن حزب العدالة والتنمية يبحث عن علاج بعد خسارته في صندوق الاقتراع، لأنهم لم يعتادوا على الخسارة.

وأوضح: بعد أن حكم حزب العدالة والتنمية المدينة لمدة 25 عامًا، طور الناس عقلية لن تتغير أبدًا، وهذا يدل على أن الديمقراطية لم تكن تعمل بالشكل الصحيح.

وأشارت فورين آفيرز، إلى أنه بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، فإن الانتخابات المحلية التي أجريت في الشهر الماضي لم تكن طبيعية، حيث عانى الحزب من أخطر نكسة انتخابية منذ 16 عامًا في السلطة، وكانت هناك معارضة موحدة بشكل غير عادي تم استغلال الاستياء الاقتصادي واسع النطاق فيها، لإفقاد حزب العدالة والتنمية السيطرة على "أنقرة" وتسع محافظات أخرى.

وتابعت المجلة: "لا يزال حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية وشركائه المتطرفين يحصلون على أغلبية الأصوات المدلى بها وسيظلون على رأس الحكومة لمدة أربع سنوات أخرى. لكن تراجع دعم حزب العدالة والتنمية في المراكز السياسية والاقتصادية في تركيا، يكشف عن صدع في قاعدته الشعبية. ويهدد هذا التراجع أيضًا الممارسة طويلة الأمد لحزب العدالة والتنمية المتمثلة في منح مشاريع البنية التحتية المربحة للبلدية للشركات الموالية لـ"أردوغان".

خسارة "إسطنبول"- بحسب المجلة الأمريكية- لن تكون مجرد ضربة مادية لحزب العدالة والتنمية؛ وإنما ستكون بمثابة ضربة شخصية لـ"أردوغان".

وتابعت: خلال الانتخابات المحلية، شن "أردوغان" حملة لا هوادة فيها لدعم مرشحيه من رؤساء البلديات، ما حول المنافسات العادية بين رؤساء البلديات إلى استفتاء على أسلوبه الاستبدادي في الحكم.

وعلى الرغم من "مسرحيات أردوغان"، فإن العديد من الناخبين عاقبوا حزب العدالة والتنمية على سياساته التي أطلقت العنان لمعدلات التضخم والبطالة المرتفعة.

وأشارت المجلة: "لقد تجنب الناخبون الأتقياء منذ فترة طويلة حزب الشعب الجمهوري الوسطي، الذي دفعته أيديولوجيته العلمانية الجامدة وصورته النخبوية المذهلة إلى الوراء، لكن ترشيح "إمام أوغلو"، وهو مسلم ملتزم حدد موعدًا في الحملة الانتخابية لحضور صلاة الجمعة، سمح لحزب الشعب الجمهوري بتوسيع نطاق جاذبيته، بعد أن كانت آخر مرة يدير فيها هذا الحزب "أنقرة وإسطنبول" في سبعينيات القرن الماضي، وتحول إلى المعارضة في البرلمان منذ ذلك الحين.