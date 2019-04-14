أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تجارة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة قها، في المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية .

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" بدائرة القسم، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقتان لذات العيار- 500 جرام لمخدر الهيروين- مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة للإتجار، والسلاح الناري للدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.