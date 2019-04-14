أناب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، المستشار خالد عبدالوهاب مساعده لشؤون الخبراء والطب الشرعي، في افتتاح المقر الجديد لمصلحة لطب الشرعي بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وأنشئ المقر، حسب بيان للعدل، على أحدث النظم البنائية في مجال إنشاء مقار الطب الشرعي، ليتضمن أماكن مجهزة لمباشرة جميع القضايا التى يكلف بها المكتب، بالإضافة إلى ميكنة دورات العمل بالكامل وتزويده بأحدث وسائل التقنية الحديثة للكشف والفحص، كما يضم حجرة خوادم رئيسية مؤمنة ومزودة بنظام إطفاء حريق وتكييف هواء متكامل يعمل على مدار 24 ساعة لضمان حفظ وسلامة تلك الخوادم، وكذلك شبكة ربط بيانات بالمقر الرئيسي لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتحقيق سرعة ودقة تداول البيانات وتأمينها على أعلى مستوى.

يذكر أن متوسط عدد القضايا التي يباشرها هذا القسم سنويا 3000 قضية، كما أنه يقع في منطقة حيوية بالأقصر ويخدم جميع نيابات ومحاكم المحافظة، الأمر الذي سينعكس على معدل سرعة الانتقال لمباشرة الحالات التي ينتدب لمعاينتها الطب الشرعي بعد أن كانت تباشر سابقا من خلال قسم محافظة قنا، الذي يبعد مسافة طويلة عن الأقصر، ما كان يتسبب في تأخر وصول الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على تلك الحالات.