وجه فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي، بالقاهرة، مؤكدا أنه يولي دائما الاهتمام الكبير لقضايا العمل والعمال.

جاء ذلك في كلمة للمطيري بافتتاح أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي، بالقاهرة، والذي يستمر حتى 21 أبريل الجاري، بحضور 16 وزير عمل عربي، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وأحمد أبوالغيط أمين عام جَامِعَة الدول العربيَّة ، وكميل شاكر أبوسليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر، ووزير العمل بدولة لبنان، ومريم العقيل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وأكد، أن المنظمة تعمل جاهدة على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين استخدام الموارد وزيادة معدلات الإنتاج لتحسين بيئة العمل في الدول العربية واستحداث فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن معظم الدول العربية تبنت خططًا وبرامج تتواءم بصورة كبيرة مع خطة التنمية المستدامة 2030 التي تضع علينا مسئوليات جسام تتطلب عملًا جادًا ودؤوبًا يستثمر كل طاقات المجتمع وموارده وثرواته بشكل شامل ومستدام.

واستطرد: "إنه تنفيذا لرؤية التنمية لمستدامة فإن جدول أعمال المؤتمر هذا العام يجيء تحت عنوان علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة، كي يقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، وتفعيلا لدور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة بهدف الساهمة في تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال، فضلًا عن تعزيز دور الاقتصاد الأزرق في دعم فرص التشغيل، والذي يؤكد أهمية الحفاظ على المسطحات المائية وإدارتها السليمة لاستثمارها بالشكل الأمثل، نظرًا لأهميتها الكبيرة على المستوى العالمي في تخفيض معدلات الفقر والحد من ظاهرة البطالة".

وأكد أن المؤتمر سيخرج بالعديد من المقترحات التي تعمل على إثراء ملفات كثيرة في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المنظمة عملت بكل تعاون مع أطراف العمل الثلاث، وقدمت الدعم الفني لهم.

وأوضح أن التقرير المعروض على جدول أعمال المؤتمر هذا العام يأتي تحت عنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليربط بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب أعمال وعمال".

وأشار إلى أن التقرير يهدف إلى المساهمة في تحقيق رؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال.

وجدد المطيري تأكيده على تبعية مدينة القدس لفلسطين، موجها التحية للشعب الفلسطيني المكافح للعدوان الصهيوني.