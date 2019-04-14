تستضيف الفنان إسعاد يونس، الفنانين شيكو وهشام ماجد، وذلك خلال حلقة الغد الاثنين، من برنامج "صاحبة السعادة" الذي يُعرض عبر قناة "dmc" في تمام الحادية عشر مساءً.

ويتحدث الضيفان، عن بداية تعارفهما، ودخولهما مجال التمثيل، والصعوبات التي تعرضان لها في البداية، وكواليس أعمالهما السينمائية، والاتجاه إلى الجانب الكوميدي، وغيرها من التفاصيل.

كما يخضع الضيفان إلى اختبار مُتعلق بالتذوق، خلال إحدى فقرات البرنامج، من خلال وضع "غمامة" على أعينهم، وعليهم تحديد نوع الطعام، الذي أمامهما.

برنامج "صاحبة السعادة" تُقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، عبر قناة "dmc" في تمام الحادية عشر مساءً.