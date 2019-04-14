قدمت مريم عقيل وزير الشئون الاقتصادية بدولة الكويت، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، كل الشكر والتقدير للدولة المصرية على احتضانها مؤتمر العمل العربي وتسهيل كافة السبل للعمل على إنجاحه، مقدمة كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته أعمال المؤتمر.

جاء ذلك في كلمتها، ، اليوم الأحد ، أعمال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي، الذى ينعقد بالقاهرة ، ويستمر حتي 21 أبريل الجاري، بحضور 16 وزير عمل عربي ، ومحمد سعفان ،وأحمد أبو الغيط أمين عام جَامِعَة الدول العربيَّة ، وكميل شاكر أبو سليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر، ووزير العمل بدولة لبنان، وفايز المطيري مُدير عام مُنَظَّمَة العَمَل العَرَبيَّة ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وأكدت "عقيل" أهمية اللقاء بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة للتواصل الفعال عبر أكبر منبر للحوار الاجتماعي في الدول العربية للتشاور والتعاون والتباحث وتعميق الحوار في كل ما يخص عمال العرب، ومنها معالجة ظاهرة البطالة التي تؤرق الجميع، وما أحدثته الثورة الصناعية الرابعة من اندثار بعض المهن، وأثرها على مستقبل سوق العمل، وخطط التنمية المستدامة

وأضافت عقيل أنه على جدول أعمال هذا المؤتمر جلسة خاصة لعرض الآثار السلبية التي يتعرض لها العشب الفلسطيني للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه وتقرير مصيره دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.