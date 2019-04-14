أكد المجلس المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرصه الكامل على متابعة الطلاب المصريين، الذين يدرسون فى الجامعات السودانية بشكل يومي منذ بدء هذه الأحداث فيها، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية للاطمئنان على هؤلاء الطلاب ومتابعة أوضاعهم واستقرارها.

وأكد المجلس في بيان، أن ذلك يأتي في ظل الأحداث الجارية التي تمر بها دولة السودان الشقيق، ومتابعته لها عن كثب، في ضوء موقف مصر الداعم والمساند لأشقائها الأفارقة، خاصة السودان من أجل تحقيق تطلعات شعبه في الوصول إلى الاستقرار والرخاء.