تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس عصر اليوم، لمناقشة تقرير الصياغة النهائية لمقترح التعديلات الدستورية.

كانت لجنة الصياغة المشكلة من الدكتور علي عبدالعال، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية التي تضم المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة البرلمانية، ووكيلا اللجنة أحمد حلمي الشريف ونبيل الجمل، واصلوا العمل ليلا نهارا مؤخرا، للانتهاء من صياغة مقترح تعديل الدستور والمقدم من 155 نائبا في البرلمان.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلساته يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأخذ الرأي النهائي حوله نداء بالاسم.