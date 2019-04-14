الغرف التجارية: معارض "أهلا رمضان" تستقبل المواطنين بتخفيضات 20%

قال محمد إمبابي، سكرتير الغرفة التجارية، إنه جرى تحديد 200 منفذ ثابت لمعارض "أهلا رمضان"، وذلك في جميع المحافظات، بالإضافة إلى 400 قافلة متحركة على مستوى الجمهورية.

وأضاف"إمبابي" فى مداخلة هاتفية، مع قناة "إكسترا نيوز"، أن جميع المعارض تجرى بالتنسيق بين وزارة التموين والغرف التجارية، بحيث تتوافر فيها كل السلع التي يحتاجها المواطنين، بالاضافة إلى تخفيضات تصل إلى 20%.

وتابع "إمبابي"، أن المنافسة بين الشركات المشاركة في هذه المعرض ستزيد من حجم التخفيضات، مع تقديم منتجات عالية الجودة، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطنين.